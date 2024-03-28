نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس زد الدولية.. فوز فيتوريا البرتغالي وأستون فيلا وتعادل سلبي بين الأهلي والمقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقامة بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة في الفترة من 25 وحتى 30 مارس، لليوم الثالث.

زد يفوز على بلاكبيرن روفرز

فاز فريق زد إف سي تحت 17 سنة، على نظيره بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مباريات اليوم الثالث من في النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة.

كما حقق نادي فيتوريا البرتغالي تحت 17 سنة الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0، وفاز فريق فاينورد الهولندي على نظيره انبي بنتيجة 1-0.

وفاز فريق يونيون برلين تحت 17 سنة على نظيره بيراميدز بنتيجة 1-0، وتمكن أستون فيلا من الفوز على فنربخشة التركي 1-0، وانتهت مباراة الأهلي مع المقاولون العرب بالتعادل السلبي.

ويشارك في بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، وفيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزان في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.