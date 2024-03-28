نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد بصدد إعلان تجديد عقدي هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب نادي ريال مدريد، للإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقدي اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار الحفاظ على القوام الأساسي لكتيبة الملكي.

ريال مدريد يجدد عقدي ناتشو وفاسكيز

ووفقًا لما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية فإن نادي ريال مدريد بصدد الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تجديد عقدي ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز، ليستمر الثنائي مع الفريق الملكي لفترة جديدة.

ودخل نادي ريال مدريد، مرحلة متطورة وسريعة في مفاوضات تجديد عقدي ناتشو وفاسكيز، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة بعد مباراة أتلتيك بلباو، الأحد المقبل.

ويخطط نادي ريال مدريد، لبقاء ناتشو وفاسكيز مع الفريق حتى عام 2025، أي سيتم تجديد عقديهما لمدة موسم واحد إضافي حسب سياسة النادي في تجديد عقود نجومه الكبار.

فيما يستعد فريق ريال مدريد، لاستقبال أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة بينما يتواجد أتلتيك بلباو بالمركز الرابع وفي رصيده 56 نقطة.