نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنس طاولة.. سيدات الزمالك يتوجن بالبطولة العربية في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب البطولة العربية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الفوز على بتروجيت، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في الدور النهائي.

سيدات تنس طاولة الزمالك يفزن بلقب البطولة العربية

شهدت المباراة تألق كل من: "يسرا أشرف حلمي، وأميرة يسري، والمحترفة الأوكرانية مارجريتا بستوسكا".

ومن جانبه، أعرب أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك، عن سعادته وفخره بالمستوى الذي ظهر به الفريق خلال منافسات البطولة منذ اللقاء الأولى حتى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وفاز فريق تنس طاولة الزمالك "سيدات"، خلال مشواره بالبطولة العربية على فرق، "الفتاة الكويتي، وحمادة الأردني والبصرة العراقي وعالي البحريني وبتروجيت المصري".

ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: أشرف حلمي رئيسًا للجهاز، ومحمد السيد مديرًا فنيًا، وأحمد حلمي مدربًا عامًا، ومصطفي محمود رئيسًا لقطاع الناشئين.