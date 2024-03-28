عاجل... برشلونة تجدد الثقة لتشافي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن نادي برشلونة بصدد عرض منصب جديد على تشافي هيرنانديز، الذي قرر ترك منصبه كمدرب للفريق بنهاية الموسم الحالي.

وفقًا لبرنامج "Barça Rservat" على راديو كاتالونيا، سيقترح النادي برئاسة خوان لابورتا على تشافي أن يكون سفيرًا لمؤسسة برشلونة.

وأعلن تشافي هيرنانديز قبل أسابيع أنه لن يستمر في تدريب الفريق فور انتهاء الموسم الحالي، ومنذ ذلك الحين تعالت الأصوات التي أثارت احتمالية إعادة النظر في الأمر.

ما هو واضح للغاية حتى الآن أن تشافي لا يريد الاستمرار كمدرب، ونظرًا لمكانته الكبيرة كأحد أساطير النادي فسيكون وجوده كسفير للمؤسسة مفيدًا جدًا.

ولإعطاء الأمر الأهمية التي يستحقها، ذكر البرنامج أن النادي يعتزم تزيين هذا التعيين باحتفال عام سيقام في الأسابيع المقبلة.

وفقًا لـ "Barça Reservat"، فإن إدارة النادي تهدف إلى أن يشعر تشافي بالتقدير، وربما إعادة النظر في موقفه بترك مقاعد البدلاء في يونيو.