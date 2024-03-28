نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عضو اتحاد الكرة يعلق على تجاهل حسام حسن لـ صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن منتخب مصر مؤثر بالتأكيد ولا يمكن قول عكس ذلك.

وكان حسام حسن قد أثار الجدل بعدما تجاهل ذكر اسم محمد صلاح بين اللاعبين المؤثرين الغائبين عن منتخب مصر في معسكر مارس، وذلك عقب الخسارة من كرواتيا في نهائي كأس العاصمة، أول أمس الثلاثاء.

الكومي: غياب صلاح عن منتخب مصر مؤثر

قال الكومي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد شخص عاقل يقول أن غياب محمد صلاح عن منتخب مصر غير مؤثر، فهو لاعب قائد ومؤثر ونحتاج إليه، مثلما نحتاج إلى محمد الشناوي وإمام عاشور وأحمد زيزو".

وأكمل: "أزمة الشيبي وحسين الشحات على طاولة لجنة الانضباط ولكن لا أعلم وقت صدور القرار، كما أن لجنة المسابقات ستتخذ قرارتها بخصوص كأس مصر بعد استماع اللجنة وتقرير مراقب المباراة".

وأتم قائلًا: "لا نجامل أي فريق عن الآخر في أي أحداث تحدث".