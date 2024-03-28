نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب النصر السعودي يسخر من فينيسيوس جونيور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة إسبانيا والبرازيل الودية بالتعادل 3-3 على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإٍسبانية مدريد أحداثًا مثيرة وصراعات بين اللاعبين.

ودخل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في مشادة مع الإسباني أيميريك لابورت مدافع النصر السعودي خلال المباراة، قبل أن يدخل اللاعبون لفض النزاع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس" مقطع فيديو الاشتباك بين اللاعبين، ما دفع لاعب النصر لابورت لإعادة نشر المقطع.

ونشر أحد المتابعين الفيديو وأدرج معه تصريحًا سابقًا لفينيسيوس قال فيه: "أريد فقط أن ألعب كرة القدم"، وأعاد لابورت التغريدة وكتب عليها: "ربما أراد الرقص" معززًا الجملة برموز تعبيرية ساخرة.

وكان فينيسيوس قد صرّح بأنه يُريد لعب كرة القدم فقط خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة إسبانيا والذي أجهش فيه بالبكاء.