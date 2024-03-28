رسميًا.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي 2024-25

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة دوري روشن 2024-2025، بشكل رسمي.

22 أغسطس.. موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي

أوضحت الرابطة أنه بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم الأربعاء، تم عقد ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري روشن السعودي.

وتأتي تلك الورشة من أجل مناقشة روزنامة الموسم الرياضي القادم 2024-2025 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الذي سوف ينطلق بشكل رسمي في 22 أغسطس 2024.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري روشن السعودي، باستثناء ممثلي الطائي والوحدة والفتح والرياض والحزم والخليج.

وجاء خلال الاجتماع، استعراض الروزنامة المقترحة للموسم المقبل بالإضافة إلى مشاركات المنتخب السعودي الأول وأندية دوري المحترفين الخارجية في موسم 2024-2025، ومناقشة مرئيات ومقترحات الأندية.