نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...موعد يورو 2024 والمجموعات والملاعب وكل ما تريد معرفته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المتتبعون عبر العالم انطلاق النسخة الـ 17 لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستشهد منافسة كبيرة بين منتخبات القارة العجوز للظفر باللقب.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب بطولة أمم أوروبا بعدما توج بها للمرة الثانية في تاريخه في نسخة 2020 التي أقيمت في عدة دول أوروبية صيف 2021.

وسنقدم لكم في هذا التقرير كل ما تريدون معرفته عن بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

أين ستقام بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؟

ستحتضن ألمانيا البطولة وهي المرة الثانية في التاريخ التي تقام فيها البطولة على الأراضي الألمانية، بعدما كانت ألمانيا الغربية قد احتضنت نخسة 1988، وستكون هذه المرة الأولى التي ستستضيف فيها ألمانيا الموحدة البطولة.

وكانت ألمانيا قد استضافت 4 مباريات في نخسة 2020 في مدينة ميونيخ.

وتفوقت ألمانيا في سباق الاستضافة على تركيا.

ما هو موعد إقامة بطولة أمم أوروبا 2024؟

ستنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في 14 يونيو 2024، إذ سيقام حفل الإفتتاح والمباراة الأولى على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ.

بينما ستقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024 في الملعب الأولمبي في برلين.

نظام بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

تضم بطولة أمم أوروبا 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات مكونة من 4 فرق.

ويتأهل الأول والثاني وأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث إلى دور الستة عشر الذي يبدأ معه دور خروج المغلوب.

مجموعات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

المجموعة الأولى: ألمانيا – اسكتلندا – هنغاريا – سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا – كرواتيا – إيطاليا – ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا – الدنمارك – صربيا – إنجلترا

المجموعة الرابعة: فرنسا – هولندا – النمسا – بولندا

المجموعة الخامسة: بلجيكا – سلوفاكيا – رومانيا – أوكرانيا

المجموعة السادسة: البرتغال – جمهورية التشيك – تركيا – جورجيا

ملاعب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

تم اختيار 10 ملاعب لاستضافة بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، سبق استخدام 9 منهم في تنظيم كأس العالم 2006:

الملعب الأولمبي (برلين) – 74461 متفرجًا

أليانز أرينا (ميونخ) – 70076 متفرجًا

سيغنال إيدونا بارك (دورتموند) – 65849 متفرجًا

شتوتغارت أرينا (شتوتغارت) – 54906 متفرجًا

فيلتينس أرينا (غلسينكيرشن) – 54740 متفرجا

كومرتسبانك أرينا (فرانكفورت) – 54697 متفرجًا

فولكسبارك (هامبورغ) – 52245 متفرجًا

مركور شبيل أرينا (دوسلدورف) – 51031 متفرجًا

راين إنيرجي (كولن) – 49827 متفرجًا

ريد بول أرينا (لايبزيغ) – 42959 متفرجًا