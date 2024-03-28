نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 28- 3- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العالمية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 28- 3- 2024 والقنوات الناقلة لها.

أهم مواعيد مباريات الخميس

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري أدنوك الإماراتي لكرة القدم، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تقام الليلة مباراتين قويتين.

الدوري الإماراتي

النصر ضد حتا: اليوم في تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت القاهرة

اليوم في تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت القاهرة الإمارات ضد بني ياس: اليوم في تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت القاهرة

الدوري العراقي

أربيل ضد الكرخ (صالح جمعة): تقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإماراتي اليوم

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.