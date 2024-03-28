أكرم عفيف مطلوب في الدوري السعودي.. إلى أين؟

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح أكرم عفيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، مطلوبًا في الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أكرم عفيف يتلقى عروضًا من الدوري السعودي

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها الإعلامي بندر المشرافي، عبر قناة الكأس القطرية، حيث أوضح أن أكرم عفيف تلقى عروضًا من الدوري السعودي لضمه في الصيف.

ولم يكشف المشرافي، عن هوية الأندية السعودية الراغبة في الحصول على خدمات أكرم عفيف هداف بطولة كأس أمم آسيا النسخة الأخيرة.

وأشار إلى أن كبار أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد مع أكرم عفيف الذي لعب دورًا مهمًا في تتويج منتخب قطر الأول لكرة القدم، بلقب كأس آسيا النسخة الأخيرة، بعد تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الأردن، في شهر فبراير الماضي.

وأحرز عفيف، ثلاثية منتخب قطر في شباك الأردن في مباراة نهائي كأس أمم آسيا، عن طريق ركلات جزاء.