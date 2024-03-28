أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الكرة العربية عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي اليوم الخميس 28- 3- 2024 والقنوات الناقلة لها.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي اليوم الخميس 28- 3- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية