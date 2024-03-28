صلاح يقود الريدز.. موعد مباراة ليفربول القادمة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره برايتون يوم الأحد المقبل 31 مارس 2024 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة البريميرليج برصيد 64 نقطة، بعد الفوز في تسعة عشر مباراة والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في تسعة لقاءات وخسارة ثماني مباريات.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وبرايتون يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد برايتون يوم الأحد المقبل، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.