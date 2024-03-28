نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قمة الهلال والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود منافسات دوري روشن من جديد وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر مارس الحالي.

ويستعد نادي الهلال أمام نظيره الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من دوري المحترفين السعودي دوري روشن".

ويدخل الهلال المباراة وهو على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة من 24 مباراة حقق فيهم 22 انتصار وتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة.

بينما يدخل الشاب المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 28 نقطة من 24 مباراة حقق فيهم 7 انتصارات وتعادل في 7 مبارايات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

موعد مباراة الهلال السعودي والشباب

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والشباب

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية SSC الناقل الحصري لمسابقة دوري روشن.