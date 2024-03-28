نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق تم.. ثنائي الزمالك في طريقه إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب ثنائي فريق الزمالك الأول لكرة القدم، من إرتداء قميص بيراميدز بدايةً من الموسم الرياضي المقبل.

صبحي وعلاء يقتربان بيراميدز

أفاد برنامج "الهدف" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" بأن انتقال الحارس محمد صبحي والمدافع محمود علاء ثنائي الزمالك إلى بيراميدز بات مؤكدًا بنسبة 99%.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي الزمالك لم يتحدث إلى الآن مع محمد صبحي حارس الفريق، من أجل تجديد عقده ولن يحدث ذلك خلال الفترة القادمة.

ووصل محمد صبحي، لمرحلة متقدمة في مفاوضاته مع بيراميدز، كما يرغب محمود علاء في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن ضغوطات الزمالك.

وبات محمد صبحي ومحمود علاء بنسبة كبيرة ومؤكدة، على مقربة من إرتداء شعار نادي بيراميدز في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.