نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء التوقف.. موعد انطلاق مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الألمانية عن موعد مباريات الدوري الألماني عقب انتهاء فترة التوقف الدولي والتي كانت مقرر في مارس الحالي.

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين من البوندسليجا يوم السبت المقبل الموافق 30 مارس الحالي بانطلاق ست مباريات وستستكمل باقي المباريات في اليوم التالي بخوض ثلاث مباريات.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السابعة والعشرين من البوندسليجا.

السبت 30 مارس 2024:

- باير ليفركوزن وهوفنهايم الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مصر

- بوروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مصر

- فيردر بريمن وفولفسبورج الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مصر

- آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مصر

- لايبزيج وماينز الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مصر

- بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر

الأحد 31 مارس 2024:

- أجسبورج وكولن الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر

- شتوتجارت وهايدنهايم الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر

- بوخوم ودارمشتات الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر