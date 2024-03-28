نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق مباريات الجولة 27 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق الكرة الألمانية مباريات البوندسليجا في كل موسم، حيث تكون هناك مواجهات قوية وشرسة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة وقوية حتى آخر جولة مع بوروسيا دورتموند.

فاجأ باير ليفركوزن الجميع بتقديم آداء رائع في الموسم الحالي مكنه من خطف صدارة البوندسيجا حتى الآن برصيد 70 نقطة من بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثاني برصيد برصيد 60 نقطة بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق مباريات الجولة السابعة والعشرين من البوندسليجا حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الألماني

1 - باير ليفركوزن 70 نقطة

2 - بايرن ميونخ 60 نقطة

3- شتوتجارت 56 نقطة

4- بوروسيا دورتموند 50 نقطة

5- لايبزيج 49 نقطة

6 - اينتراخت فرانكفورت 40 نقطة

7 - أجسبورج 35 نقطة

8 - هوفنهايم 33 نقطة

9 - فرايبورج 33 نقطة

10 - فيردر بريمن 30 نقطة

11 - هايدنهايم 29 نقطة

12 - بروسيا مونشنجلادباخ 28 نقطة

13 - يونيون برلين 28 نقطة

14 - فولفسبورج 25 نقطة

15 - بوخوم 25 نقاط

16 - ماينز 19 نقاط

17 - كولن 18 نقاط

18 - دارمشتات 13 نقاط