نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود منافسات دوري روشن من جديد وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر مارس الحالي.

ويستعد نادي أهلي جدة لملاقاة الاتفاق وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من دوري المحترفين السعودي دوري روشن".

ويدخل أهلي جدة المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 47 نقطة، حصدهم من 24 مباراة حقق الانتصار 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وهزم في مثلها.

بينما يحتل فريق الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة، جمعهم من 24 مباراة، حقق الانتصار في 9 مباريات، وتعادل في 8 مباريات وهزم في 7 مباريات.

موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة الجمعة القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والفتح السعودي

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية SSC الناقل الحصري لمسابقة دوري روشن.