نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل 30 مارس 2024 على ملعب "جي تك كوميونيتي"، وذلك في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في خمسة عشر مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة سبعة عشر مباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بعد غد السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.