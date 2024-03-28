نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة مباريات الدوري المصري بعد انتهاء فترة التوقف الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي الدوري المصري الممتاز، لعودة المنافسات وذلك بعد فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

وبدأ معسكر المنتخب المصري بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس الحالي من أجل التحضير والاستعداد لبطولة كأس العاصمة والذي حصدها المنتخب الكرواتي.

موعد عودة الدوري المصري

ويعود الدوري المصري الأحمد المقبل، الموافق تاريخ 31 من شهر مارس، والذي يشهد افتتاحية الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

ويقام في الافتتاح 3 مباريات، الجونة والمقاولون العرب على ستاد خالد بشارة، الإسماعيلي وسموحة على ستاد الإسماعيلية، سيراميكا كليوباترا وزد على ستاد المقاولون العرب.

غياب القطبين

ومازالت مؤجلات القطبين مستمرة بداعي المشاركات الافريقية حيث يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، بينما ينتظر الزمالك مواجهة مصرية خالصة أمام مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.