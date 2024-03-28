نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يجهز مفاجأة لفيوتشر قبل موقعة الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط المدير الفني للزمالك، جوزيه جوميز، لتحضير مفاجأة مهمة لفريق مودرن فيوتشر، قبل مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

جوميز يجهز مفاجأة لفيوتشر

من المقرر أن يعتمد جوميز على تشكيلة جديدة في وسط الملعب، حيث سيشارك نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي ومحمد شحاتة لأول مرة معًا.

يأمل جوميز في بناء هجوم قوي منذ بداية اللقاء، مع التركيز على الضغط المبكر على فريق مودرن فيوتشر، بهدف إحراز هدف مبكر يضع الضغط على خطة الفريق المنافس المتمثلة في التكتل الدفاعي.

التشكيلة المختارة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع، حيث يتمتع كل لاعب من الثلاثي بمهارات هجومية ودفاعية.

يعتبر محمد شحاتة خبيرًا في التسديد من المسافات البعيدة، بينما يتميز أحمد حمدي بقدرته على التسلل من العمق، ويعتبر نبيل عماد دونجا مهارته في تقديم التمريرات الحاسمة وضربات الكرات الثابتة بشكل بارز.

تركيز التدريبات الأخيرة يكمن في تحسين دقة التسديد لهؤلاء اللاعبين، ويتعين على لاعبي الزمالك البيضاء إيجاد حلول فعالة لكسر التكتل الدفاعي المتوقع من فريق مودرن فيوتشر، مع التركيز على استغلال الفرص التي قد تنشأ من الضربات الثابتة.