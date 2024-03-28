نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف لاعبا جديدا من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي لتدعيم الشياطين الحمر.

وبحسب شبكة ريليفو الإسبانية فإن نادي مانشستر يونايتد يضع النجم خوسيلو ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم مركز الهجوم.

وشهد الموسم الحالي تألق كبير للمهاجم خوسيلو رفقة نادي ريال مدريد، وذلك حيث أنه خاض 38 مباراة في كافة المسابقات وسجل 13 هدف وصنع 3 أهداف.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرا أن مسؤولي الشياطين الحمر يرغبون في التعاقد مع اللاعب البرازيلي رودريجو من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء يوم الأحد القادم في إطار مباريات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

