نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: يويفا يُعدل الجوائز المالية.... للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نحو رسمي زيادة الأرباح المالية للأندية الـ 36 التي ستشارك في الشكل الجديد لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على أن ترتفع مكافأة الفريق المتوج باللقب بنسبة 20٪.

أكد يويفا أن دوري أبطال أوروبا الجديد سيحظى بدعم مالي خاص، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في باريس، حيث حرص أعضاء اللجنة على رفع مداخيل الأندية من اللعب في أوروبا إلى حد بعيد خلال منافسات الشكل الجديد لمسابقات الأندية بين عامي 2024 إلى 2027، بالإضافة إلى ذلك فإن الأندية التي حققت تقدمًا تاريخيًا على الصعيد القاري سوف تستفيد من إنجازاتها القارية على مدار العشر سنوات الماضية.

الأرباح المالية لدوري أبطال أوروبا الجديد:



التغيير في شكل المنافسة من مرحلة المجموعات إلى دوري واحد، على طريقة منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، سيجلب معه اختلافات في الدخل، حيث سيحصل كل فريق من الفرق ال36 المتأهلة لمرحلة الدوري العادية على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو، وهو أعلى قليلًا من أرباح مرحلة المجموعات الحالية التي يحصل فيها كل فريق على 15.5 مليون يورو عند المشاركة فقط.

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كما سيتم دفع مبلغ 2.1 مليون يورو في حالة الفوز في المباراة الواحدة، ومبلغ 700 ألف يورو في حال التعادل، وهو أقل إلى حد ما مما هو عليه الآن رغم ارتفاع عدد المباريات خلال الدور الأول من 6 إلى 8 لكل فريق.

وسيكون من المهم الوصول إلى أعلى مستوى ممكن بين الفرق ال36 من أجل الحصول على ربح مميز، حيث سيحصل كل فريق على مبلغ مالي جديد بناءً على المركز الذي سينهي فيه بجدول الترتيب النهائي.

وسيحصل متذيل جدول الترتيب صاحب المركز الـ 36 على مبلغ 275 ألف يورو، على أن ترتفع قيمة المكافأة أكثر مع كل مركز متقدم لتصل إلى 10 ملايين يورو لصاحب المركز الأول.

علاوة على ذلك، سيمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مكافأة قدرها 2 مليون يورو للفرق التي سوف تتمكن من التأهل من المرحلة الأولى بين المركز الأول والثامن والانتقال المباشر إلى مرحلة خروج المغلوب "دور الـ 16"، بينما سيحصل أولئك الذين احتلوا المراكز من التاسع إلى السادس عشر على جائزة إضافية قدرها مليون يورو.

وستزداد هذه الإيرادات إلى حد بعيد مقارنة بالشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا، فالأندية التي تتأهل إلى دور ال16 ستحصل على 11 مليون يورو، وسيتم دفع 12.5 مليون يورو للتأهل للدور ربع النهائي، و15 مليونًا في حال الوصل إلى نصف النهائي.

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سينال كل فريق يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الجديد على 18.5 مليون يورو، وتم تخصيص مبلغ 6.5 مليون يورو أخرى للفريق المتوج بكأس البطولة، بزيادة 10 ملايين يورو عن الجوائز السابقة للفريق البطل، وهو ما يمثل زيادة بقدر 20٪ من الأرباح مقارنة بجوائز النسخ السابقة التي كان يحصل فيها الفريق المتوج على 20 مليون يورو، والآن المبلغ ارتفع ل25 مليونًا.

في دوري أبطال أوروبا القديم، ريال مدريد هو النادي الأكثر دخلًا بنحو 91 مليون يورو، وبايرن ميونيخ يتبعه مباشرة ب 87.2 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي 87 مليون يورو، ثم الفريقان الإسبانيان الآخران برشلونة ب82 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد ب81.7 مليون يورو، لكن تلك الأموال سيتم تحسينها عندما تتحول البطولة لدوري مفتوح يلعب فيه كل فريق 8 مباريات.