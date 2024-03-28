نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجاة... مستقبل توني كروس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لاعب الوسط الدولي الألماني توني كروس على البقاء بين صفوف فريقه ريال مدريد حتى عام 2025، مؤجلًا قرار الاعتزال أو الرحيل لناد آخر.

الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أعلن أن النادي الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب لتوقيع عقد جديد مدته عام واحد، وبات الآن التوقيع وشيكًا ومجرد إجراء شكلي.

وينتهي عقد الحالي للاعب البالغ من العمر 34 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وكان قد أعلن سابقًا أن المحادثات مع النادي تجري بما يرضي الطرفين.

كروس كان قد أعلن عودته من اعتزال اللعب الدولي، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة "يورو 2024" التي تستضيفها البلاد في الصيف.