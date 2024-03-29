نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جلسة طارئة بين حسام حسن ومحمد صلاح في إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تتصدر أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حس، الاستفسارات داخل الشارع الرياضي خاصة بعد انتهاء بطولة كأس عاصمة مصر.

وحقق منتخب مصر المركز الثاني في بطولة عاصمة مصر، عقب الهزيمة أمام كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- لقاء بين حسام حسن وصلاح

وتحدث إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" أزمة صلاح من البداية مع حسام حسن، هو التصريحات السابقة وقت كأس الأمم الإفريقية والتي كانت سلبية قي حق اللاعب".

وتابع:" صلاح له الحق في غضبه من التصريحات وحسام حسن لو تعرض لنفس الموقف سيغضب كثيرا وهذا السبب الأصلي في الصدام".

وواصل:" يوجد بعض الأشخاص استغلوا منشور صلاح في شكر فيتوريا لاشعال أزمة بينه وبين حسام حسن، ولكن هذا المنشور كان متفق عليه قبل أعلن أن يكون مدرب الفراعنة محلي دون وجود اسم مؤكد".

واختتم:" خلال أسابيع سيكون حسام حسن داخل إنجلترا ويقوم بالاجتماع مع محمد صلاح والمحترفين المصريين لإزالة أي سوء تفاهم".

