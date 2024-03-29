نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفجرها.. نجم مصر يقترب من مزاملة صلاح في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب رحيل أحد نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، وصافة بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة بعد الهزيمة أمام المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- مرموش يقترب من ليفربول

وأكد أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" يوجد حديث قريب عن انتقال النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم".

وتابع:" مرموش يتطور بشكل كبير وليفربول يتابعه عن قرب".

وواصل:" التفكير ليس أن يكون مرموش بديل صلاح داخل ليفربول لأنه لا يوجد له بديل وستكون خطوة كبيرة للكرة المصرية في حالة نجاح هذه الصفقة".

وأختتم:" مرموش ليس محظوظ إذا تمت هذه الصفقة بسبب رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، كلوب يحب هذه المواهب وكان سيخرج من اللاعب أفضل نسخة منه مثلما فعل مع صلاح".

