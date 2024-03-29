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شوبير يفجرها.. نجم مصر يقترب من مزاملة صلاح في ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة -  

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب رحيل أحد نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، وصافة بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة بعد الهزيمة أمام المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- مرموش يقترب من ليفربول

وأكد أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" يوجد حديث قريب عن انتقال النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم".

وتابع:" مرموش يتطور بشكل كبير وليفربول يتابعه عن قرب".

وواصل:" التفكير ليس أن يكون مرموش بديل صلاح داخل ليفربول لأنه لا يوجد له بديل وستكون خطوة كبيرة للكرة المصرية في حالة نجاح هذه الصفقة".

وأختتم:" مرموش ليس محظوظ إذا تمت هذه الصفقة بسبب رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، كلوب يحب هذه المواهب وكان سيخرج من اللاعب أفضل نسخة منه مثلما فعل مع صلاح".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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