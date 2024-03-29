نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي

الوسط: علي الأسمري، زياد الجهني، روبرتو فيرمينو

الهجوم: رياض محرز، ألان سانت ماكسيمان، فراس البريكان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة فريق اتحاد جدة أمام نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي على شاشة قناة SSC السعودية.

