نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني على ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

غيابات الأهلي عن مباراة سيمبا التنزاني

ويغيب عن الأهلي كل من محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في القائمة الإفريقية، إلى جانب السداسي محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم ووسام أبو علي وكريم نيدفيد بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد محمد الضاوي كريستو بسبب رؤية فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيبما في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد حسن كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.