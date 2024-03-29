نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تشافي من الرحيل عن برشلونة بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقارير صحفية، موقف تشافي مدرب برشلونة، من التراجع عن قراره مؤخرًا بالرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

ولم تتوقف المحاولات لإقناع تشافي بالبقاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يقود خوان لابورتا رئيس البارسا، ونائبه رافا يوستي، حملة إقناع المدرب، بالاستمرار داخل الكامب نو.

ووفقا صحيفة "سبورت"، فإن تشافي هيرنانديز يتسلح بالعناد الشديد، ولا ينوي تغيير رأيه بشأن مستقبله.

وتابع التقرير "لم تتغير نوايا تشافي، ولا زال واضحا بأنه لن يتواجد مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل".

وأكمل التقرير "مشكلة إدارة برشلونة، تتمثل في وجود صعوبة كبيرة للعثور على بديل مضمون، لا سيما وأن الخيارات الأولى للإدارة رفضت الفكرة لأسباب مختلفة.

وأتم التقرير “خوان لابورتا متفائل دائما، ويعتقد أنه قادر على إقناع تشافي، لكنه حتى الآن لم ينجح في إنجاز المهمة الصعبة”

