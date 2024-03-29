نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوهرة ريال مدريد على رادار ميلان الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن توصل ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع أليكس خيمينيز بشراء عقده بشكل نهائي بمبلغ يقل عن 5 مليون يورو.



وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن أليكس خيمينيز سيصل لعامه 19 في مايو المقبل علمًا بأنه شارك في 5 مباريات مع الفريق الأول في الموسم الحالي في بطولتي الكالتشيو وكأس إيطاليا.

تفاصيل انضمام خيمينيز إلى ميلان الإيطالي



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن خيمينيز سبنضم إلى ميلان من ريال مدريد بنظام الإعارة مع خيار الشراء مقابل 5 مليون يورو لكن ميلان قرر عدم التردد والانتظار حتى نهاية الموسم الحالي من أجل تحويل الإعارة إلى شراء دائم بمبلغ يقل قليلًا عن الرقم المذكور.



وأكدت الشبكة الإيطالية أن ريال مدريد اتفق مع ميلان على وضع بندًا يتيح له شراء عقد خيمينيز من جديد لكن بمبلغ أعلى من خيار الشراء، ولكن هذا البند سينتهي في يونيو 2026.



وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ريال مدريد كان ينظر إلى خيمينيز على أنه من جواهر النادي وسيكون خليفة دانييل كارفاخال في مركز الظهير الأيمن بعدما أبهر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الحصص التدريبية التي خاضها مع الفريق الأول أثناء تواجده في فريق الشباب في صفوف الملكي.