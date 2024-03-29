نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يزور أحمد رفعت للإطمئنان على حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، أحمد رفعت، لاعب فيوتشر الذي يتواجد بأحد المستشفيات؛ إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وقام رئيس الأهلي بالإطمئنان على الحالة الصحية للاعب فيوتشر، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تحسن كبير، حيث أكد على دعمه ومساندة النادي للاعب، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وناديه ومحبيه.

وجدير بالذكر أن أحمد رفعت كان قد سقط أرضًا أثناء مشاركته مع فريقه مودرن فيوتشر أمام نظيره الاتحاد السكندري حيث تعرض لتوقف عضلة القلب خلال المباراة، مما أدى إلى دخوله فى غيبوبة لفترة طويلة، ولكن هناك تحسن كبير فى حالته الصحية.