كلوب يعلق على قرار تشابي ألونسو بشأن خلافته في تدريب ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر يورجن كلوب، المدرب الألماني لفريق ليفربول، عن رأيه في القرار الذي اتخذه تشابي ألونسو بشأن عدم استلامه مهمة تدريب الفريق الإنجليزي بعد رحيله.

كلوب يعلق على قرار تشابي ألونسو

وأكد كلوب أنه سيترك ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ومنذ إعلانه ذلك في يناير الماضي، كانت هناك تكهنات بأن تشابي قد يكون خلفًا له في المنصب.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن تشابي أنه سيبقى مدربًا لفريق باير ليفركوزن حتى نهاية عقده، مؤكدًا عدم رغبته في تولي مهمة تدريب ليفربول في هذا الوقت.

عندما سئل كلوب عن هذا القرار، أشاد بعمل تشابي في ليفركوزن قائلًا: "المدرب الشاب يقوم بعمل ممتاز هناك، ولديه فريق جيد ومن المحتمل أن يحافظ على استمراريتهم معًا، لكن هذا يعتمد على العوامل المختلفة في كل موسم".

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك ضغوطات كبيرة على المدربين الشباب مثل تشابي ألونسو لتولي مسؤوليات كبيرة بعد اعتزالهم اللعب، أجاب كلوب بأنه ليس لديه فكرة وأنه لا يمكن مقارنة الوضع بين ليفركوزن وليفربول بسبب اختلاف الظروف والأوقات.

وأخيرًا، أكد كلوب أن عمل تشابي ملفت للنظر حقًا وأنه قام ببناء عقلية قوية في فريقه، مشيرًا إلى قدرتهم على تحقيق الانتصارات في اللحظات الأخيرة. واستعرض كلوب تعقيد المواقف التي يجدها المدربون الشباب وتأثير الزمن على تقديمهم لمهمتهم التدريبية.