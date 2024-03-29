نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي ينهي الجدل حول تراجعه عن قرار مغادرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، مصيره النهائي من البقاء أو الرحيل عن صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتستعد كتيبة برشلونة لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره لاس بالماس ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

تشافي يحسم مصيره مع البارسا

وأكد تشافي خلال تصريحاته: "قرار رحيلي عن الفريق لن يتغير".

وتابع: "مواجهة بالماس لن تكون سهلة خاصة وأنه فريق يلعب كرة قدم جيدة، جميع لاعبين البارسا متاحين ماعدا كريستنسن".

وواصل: "تحدثت للاعبين على ضرورة نسيان فترة التوقف الأخيرة، والعمل على المنافسة لحسم البطولتين المتاحين أمام الفريق في الموسم الحالي".

واختتم: "لامين يامال لاعب يتطور بشكل سريع ويتميز بتحمل المسؤولية وسيكون أحد النجوم المؤثرة داخل البارسا في الفترة القادمة".