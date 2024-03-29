نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يشكر محمود الخطيب بعد زيارته للاطمئنان على حالة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر في تواجد الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وقدم الشكر بإسم مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس للكابتن الخطيب على الزيارة، وذلك صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات القاهرة.

وحرص رئيس النادي الأهلي على زيارة رفعت في المستشفى من أجل الإطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها مؤخرًا.

ورافق الكابتن أسامة حسني، مهاجم النادي الأهلي السابق، الكابتن محمود الخطيب خلال زيارته للاعب أحمد رفعت في المستشفى.