نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الشيخ زايد يتظلم لوزارة الرياضة ضد قرار تجميده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد المنتخب تظلمًا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيه إعادة النظر عن قراره بتجميد المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

مجلس إدارة نادي الشيخ زايد يتظلم على تجميده

جاء في مذكرة التظلم أن المجلس لم يحصل علي حقه الذي نص عليه القانون واللائحة الاسترشادية والمالية ( مادة ٧٥ ) بأنه علي الجهة الإدارية إخطار الهيئة ( النادي) بأي ملاحظات أو مخالفات لأزالتها أو تصويبها والرد عليها خلال ٣٠ يومًا، وهو الأمر الذي لم يحدث.

ويري المجلس إن ذلك تجني علي حقه الدستوري في الدفاع عن نفسه قبل لجوء الجهة الإدارية لإدارة الحوكمة وصدور قرار التجميد والاستبعاد خصوصًا أن عدد من الشكاوي ضد النادي تمس مجالس إدارات سابقة لا يسأل عنها المجلس الحالي المنتخب والمكتمل وما تردد عن وجود شكاوي أخري فهي كيدية يسهل الرد عليها بالمستندات والبراهين.

وجاء في مذكرة التظلم أن عمر مجلس الإدارة المنتخب مكتملا حتى الأن سنة واحدة.. وهي غير كافية للحكم علي نجاح أو فشل هذا المجلس الذي كان قد بدأ منذ بضعة شهور في التوافق بين اعضائه الجدد والقدامى وتحريك عجلة العمل بكل كفاءة وهو ما توضحه محاضر مجلس الإدارة المسلمة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدليل الاقبال علي العضويات الجديدة واستلام الملاعب بفرع النادي الجديد بعد ٤ سنوات فشلت مجالس سابقة في تحقيقه.

كما أكد المجلس المنتخب في مذكرة تظلمه أن قرار التجميد قد صدر مخالفا للوضع الظاهر للنادي حيث أن النادي شهد في شهوره الأخيرة استقرارا تاما مع تحقيق الفرق الرياضية لنتائج لافتة، كما يوجد هدوءا واضحا بين أعضاء الجمعية، ولم يحال أي عضو من أعضاء المجلس إلي أي جهة قضائية للتحقيق معه بشأن أي جريمة معينة الأمر الذي يكون هذا القرار منعدما لعدم وجود سند قانوني يخول له صدور مثل هذا القرار.

وطالب المجلس الذي تم تجميده بإعادة الأمور لنصابها ووقف هذا القرار بل وإلغائه كليًا، مؤكدا أن أعضاء المجلس شرفاء يقدرون المسؤولية من أجل رفعة شأن النادي.