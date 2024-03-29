نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار سارة لعشاق آرسنال قبل موقعة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق آرسنال استعداداته لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي مساء يوم الأحد القادم في الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الاتحاد مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال في تصريحات صحفية له:" هناك فرصة كبيرة لرؤية بوكايو ساكا ومارتينيلي وجابرييل ماغالهايس يلعبون أمام مانشستر سيتي نعم".

وتابع:" لم يشاركوا في المران بعد، لكن لدينا جلسة تدريبية أخيرة غدًا وهناك فرصة ليكونوا جزء من الفريق في المباراة".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم برصيد 64 نقطة.