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أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقف دي بروين النهائي من خوض مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف دي بروين النهائي من خوض موقعة آرسنال

ويواجه فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية العالمية في الفترة الأخيرة أن دي بروين جاهز للمشاركة مع مانشستر سيتي أمام آرسنال بعد اكتمال تعافيه من إصابته.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية له:" كيفين دي بروين مهم للغاية، لقد كان موسم صعب له على مستوى الإصابات".

وأختتم مدرب نادي مانشستر سيتي تصريحاته:" غاب دي بروين لفترة طويلة، هو تدرب بشكل جيد أمس، وسنقيم حالته بشأن المشاركة قبل اللقاء".