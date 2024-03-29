نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور.. توافد جماهير الأهلي على ملعب مكابي لدعمه أمام سيمبا بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة فريقه، للملاعب في المباراة التي تقام ضد سيمبا التنزاني، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسختها الجارية.

وتوافد عدد كبير من جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب المواجهة لاستقبال اللقاء ضد نظيره سيمبا التنزاني ودعم الفريق ومساندته في مباراة ذهاب دور ربع النهائي.

وقد نشرت صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية "الكاف" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو قبل انطلاق مواجهة اليوم بين الاهلى أمام نظيرة سيمبا التنزانى الليلة فى ذهاب دور ربع النهائي.

وعلق على الفيديو كالتالى: "متعة كبيرة تنتظرنا سيمبا في مواجهة مرتقبة أمام الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا!.

ويستعد النادي الأهلي ليحل ضيفًا على سيمبا في المباراة التي تقام بينهما في دار السلام بتنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الثمانية لرابطة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

وتذاع المباراة التي تقام اليوم الجمعة بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني فى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024، عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وقد واجه النادي الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى 8 مواجهات، حقق من خلالهم المارد الأحمر بالفوز في 3 لقاءات، كما نجح سيمبا في خطف الفوز فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2 ومرة بنتيجة 1/1 واستطاع الأهلي تسجيل 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.