نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل زيارة محمود الخطيب لـ أحمد رفعت وتطورات حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، في المستشفى الذي يلقى فيه العلاج حاليا، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا.

واطمأن الخطيب على تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت مهاجم فييوتشر، والتي شهدت تحسنًا كبيرًا، بعدا سقط في الدقيقة 89 من عمر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري المتاز "نايل" قبل ثلاثة أسابيع.

وأعرب الكابتن الخطيب عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب فيوتشر ومنتخب مصر، والعودة سريعًا إلى أحضان أسرته ولزملائه للمشاركة مجددا مع ناديه.

تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

وأكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر المتواجد بالدوري المصري الممتاز، في وقت سابق، خضوع أحمد رفعت لتحاليل وفحوصات كاملة، من أجل معرفة الوقوف على أسباب تعرضه لتلك الأزمة الصحية الكبيرة، مشيرا إلى تحسن حالة اللاعب وتمكنه من التحرك بمفرده والتحدث بشكل طبيعي.