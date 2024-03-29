مانشستر يونايتد ينافس 4 أندية لضم داني أولمو

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أحمد جودة - القاهرة - يُنافس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، 4 أندية من أجل التعاقد مع النجم الإسباني داني أولمو لاعب فريق لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

داني أولمو مطلوب في عدة أندية أوروبية

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك أندية كثيرة ترغب في التعاقد مع الدولي الإسباني داني أولمو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانضم نادي الشياطين الحمر إلى سباق المنافسة للحصول على خدمات أولمو من نادي لايبزيج الألماني في الصيف القادم حيث يمتلك شرط جزائي بقيمة 52 مليون.

وأشارت إلى أن الأندية الأخرى التي تسعى لضم أولمو هي ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وخاض الإسباني داني أولمو مع فريق لايبزيج هذا الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري الألماني وسجل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى.