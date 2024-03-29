نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يرد على إيقاف القيد مجددًا بسبب باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على التقارير الحالية التي تشير إلى إمكانية إيقاف القيد للنادي في شهر إبريل المقبل، بسبب الخلاف حول مستحقات المدرب السابق للفريق، البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك يرد على إيقاف القيد مجددًا

أكد أدهم أن الزمالك لن يتم إيقاف القيد له مجددًا خلال الفترة القادمة بشكل نهائي. وأشار إلى أن القضية ستحسم في يوم 30 من شهر إبريل المقبل، مؤكدًا أنه لن يصدر قرار نهائي بإيقاف القيد، مع التأكيد على وجود جهود مستمرة لحل هذا النزاع نهائيًا في الوقت الراهن.

جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قدم شكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة بقيمة 450 ألف دولار.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك حاليًا لمواجهة نادي موردن فيوتشر في مباراة الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي ستُقام على ملعب ستاد السلام مساء يوم الأحد المقبل.