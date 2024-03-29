نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو مدرب بايرن ميونيخ القادم بعد فشل التعاقد مع ألونسو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني القادم بعد فشل التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو مدرب بايرن ليفركوزن.

وأكد تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن أنه سوف يستمر مع الفريق في الموسم المقبل وعدم قبول أي عروض أخرى.

وقد أبدى بايرن ميونيخ في الفترة الأخيرة رغبته الكبيرة في التعاقد مع المدرب ألونسو لخلافة المدرب توماس توخيل الذي سيرحل نهاية الموسم الجاري.

وبحسب الصحفي الموثوق فلوريان بلاتنبرج فإن بايرن ميونيخ كان مستعد لقرار ألونسو بالبقاء حيث أنهم تواصلوا مع أكثر من مدرب آخر لتولي تدريب الفريق.

وذكر أن مسئولو النادي البافاري قاموا بالتواصل بالفعل مع جوليان ناجلسمان مدرب الفريق السابق، وكذلك روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي من أجل التعاقد مع أحدهم.