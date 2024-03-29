نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليمات خاصة من كولر لـ شوبير ومعلول وهاني قبل مباراة الأهلي وسيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجه المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، تعليمات محددة للثلاثي الأساسي في فريقه، وهم: مصطفى شوبير حارس المرمى، وظهيري الجنب علي معلول ومحمد هاني.

وفي جلسة خاصة عقدها مارسيل كولر مع الثلاثي، أكد على أهمية التواصل بين حارس المرمى وخط الدفاع، حيث أشار إلى ضرورة التنسيق الجيد بينهم لتجنب أي ارتباك في التعامل مع هجمات المنافس. كما نبّه شوبير بخصوص الحفاظ على تواجده وتواصله مع الدفاع لضمان تأمين المرمى بشكل جيد.

وفيما يتعلق بظهيري الجنب، حثّ كولر عليهما على عدم ترك فجوات خلفهما أو التقدم بشكل مفرط، حيث أكد على أهمية تغطية المساحات وعدم إعطاء لاعبي سيمبا فرصًا للتسلل داخل المناطق الخطرة على مرمى الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا (محمد مجدي أفشة)، رضا سليم، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.