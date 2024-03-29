مدرب إشبيلية يُنهي أزمته مع يوسف النصيري

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أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب سانشيز فلوريس المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، على خلافه مع النجم المغربي يوسف النصيري في الفترة الأخيرة وعقب مباراة سيلتا فيجو.

مدرب إشبيلية يؤكد انتهاء خلافه مع يوسف النصيري

دخل المغربي يوسف النصيري في مشاجرة قوية مع المدرب سانشيز فلوريس وذلك بسبب تبديله في مباراة إشبيلية وسيلتا فيجو الأخيرة.

وقال فلوريس في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بشأن هذا الخلاف: "العلاقة الآن هي كما كانت قبل الخلاف، وأعتقد أن الحوار هو أفضل مترجم في أوقات الخلاف".

وأكد: "بمجرد عودته للفريق، عانقنا بعضنا البعض، واحترمنا بعضنا البعض منذ الدقيقة الأولى ومن اليوم الأول ونتفهم أننا تعلمنا من هذا الموقف".

وتابع مدرب إشبيلية: "ما تعلمته هو أن الشجاعة تتعلق أيضًا بالبقاء ساكنًا، الشجاعة مفيدة للدفاع عن المواقف، لكن البقاء ساكنًا أفضل لأنه أصعب، لقد شعرنا بالعناق وأفضل شيء هو أن المدرب ومن يسجل الأهداف للفريق معًا".