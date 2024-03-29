نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا.. مفاجأة في الهجوم وبديل عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سيمبا التنزاني بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اختار السويسري كولر، بدء مباراة سيمبا اليوم بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، كما يتواجد عمرو السولية أساسياً بدلاً من إمام عاشور لاعب الوسط، الذي يغيب بعد إصابته في الكتف.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة سيمبا التنزاني، كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو

وتقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني على ملعب “بنجامين مكابي” اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

يذكر إن لقاء العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني سيقام في القاهرة، يوم الجمعة المقبل 5 أبريل.