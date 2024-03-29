نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الزمالك أمام فيوتشر في كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لنادي الزمالك وفريق مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، سيواجه الزمالك تحديات كبيرة بفقدان خدمات خمسة من لاعبيه الأساسيين.

غيابات الزمالك أمام فيوتشر

تلك الغيابات تأتي في ظل استعدادات الفريق لهذا اللقاء المهم الذي سيُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

قبل إعلان القائمة الرسمية من قبل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تم تأكيد غياب اللاعبين التالية أسماؤهم:

عبد الله السعيد بسبب عدم توافره للقيد الإفريقي.

ناصر ماهر بسبب عدم توافره للقيد الإفريقي.

سيف فاروق جعفر بسبب عدم توافره للقيد الإفريقي.

محمود حمدي الونش بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

محمد عبد الشافي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

محمد أشرف روقا بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

إبراهيما نداي بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة.

يُذكر أن إبراهيما نداي هو اللاعب الذي سجّل آخر هدف في مرمى حارس مودرن فيوتشر، خلال المباراة التي جرت ضمن الجولة السابعة من دوري NILE في الموسم الحالي.

المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد، حيث سجّل أحمد مصطفى زيزو الهدف الأول من ركلة جزاء، بينما أضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الإياب في ربع نهائي الكونفدرالية بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في السابع من أبريل المقبل.