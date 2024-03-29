نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي قبل صدام آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن نبأ صادم قبل مواجهة آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة آرسنال يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جوارديولا: إصابة ووكر أصعب من ستونز

قال جوارديولا في تصريحاته لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة: “إصابة كايل ووكر أصعب من إصابة جون ستونز، لكنه سيغيب لمدة لا أعرف كم مباراة”.

وعن مواجهة آرسنال، قال: “موسمنا يسير بشكل جيد، فزنا بلقبين بعدما حدث الموسم الماضي وننافس على 3 ألقاب مهمة في الموسم”.

وتابع جوارديولا: “الآن البداية مهمة لأننا قمنا بعمل رائع قبل ذلك، مع المباريات الأخيرة في الدوري حان موعد الأشياء الهامة، متصدر الدوري في ملعبنا وبين جمهورنا، أثق بأنهم”.

ويستقبل مانشستر سيتي نظيره آرسنال على استاد “الاتحاد”، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ويتصدر آرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بـنقطة واحدة.