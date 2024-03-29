نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تشكيل العميد لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي الاتحاد نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، على أرضية ملعب استاد الجوهرة المشعة.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وضم تشكيل الاتحاد كل من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: فاز الصقور، حسن كادش، أحمد حجازي، لويز فيليبي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما، جوتا

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد نادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.