نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفتتح التسجيل في شباك سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح أحمد نبيل كوكا أولى أهداف فريقه بعد عرضية من محمد هاني ليضع الأهلي في المقدمة.

ويأمل الأهلي في الفوز على حساب الفريق التنزاني وتخطي عقبة صعوبة الفوز على الملاعب التنزانية.

تشكيل النادي الأهلي

ويضم تشكيل الأهلي في هذه المواجهة كلًا من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.