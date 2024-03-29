نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يشكر رئيس الاتحاد السكندري وجماهيره على دعم أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر نادى مودرن فيوتشر عن امتنانه لنادى الاتحاد السكندري ولمجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحى، وكذلك للجماهير، من خلال إصدار بيان رسمى يعبر فيه عن شكره لدعمهم المستمر والمتواصل لأحمد رفعت، لاعب الفريق الذي تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال مباراة بين مودرن فيوتشر والاتحاد يوم 11 مارس الحالي، حيث دخل في حالة غيبوبة.

مودرن فيوتشر يشكر رئيس الاتحاد السكندري وجماهيره

تضمن البيان الصادر عن نادي مودرن فيوتشر تقديرًا كبيرًا للجهود التي بذلها مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة الدكتور وليد دعبس، وخاصةً محمد مصيلحي، رئيس النادي، لدعم ومساندة اللاعب في هذه الفترة الصعبة.

كما تم التأكيد في البيان على الدور الكبير الذي لعبته جماهير الاتحاد السكندري، حيث قامت بدعم الفريق بكل الوسائل المتاحة، بدءًا من الملعب وحتى تقديم المساعدة في إيقاف المباراة وتنظيم عملية نقل اللاعب للمستشفى.

وأشار البيان إلى أن الشكر والتقدير لا يكفيان لوصف ما قام به محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن تصرفاته لم تقتصر فقط على دور رئيس النادي الرياضي، بل كانت تعبر عن مسؤوليته وحبه كأب لجميع أفراد النادي.

وفي ختام البيان، تمنى مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر التوفيق لنادي الاتحاد ولجماهيره في جميع المنافسات الرياضية تحت إدارة محمد مصيلحي، مؤكدًا أن أبواب النادي مفتوحة دائمًا لهم، معبرًا عن فخره بارتداء قميص الفريق.