وفاة لاعب منتخب ليبيا بعد بلع لسانه أثناء النوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي السواعد الليبي، اليوم الجمعة، وفاة يوسف الهمالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن عمر يناهز “22 عامًا”.

وفاة يوسف الهمالي لاعب السواعد الليبي بعد بلع لسانه

كشفت تقارير ليبية أن يوسف الهمالي لاعب نادي السواعد والمنتخب الأولمبي قد توفي بعدما بلع لسانه، أثناء النوم.

ونُقل يوسف الهمالي إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة بعدما تسبب بلع لسانه إلى نقص الأكسجين في الدماغ.

وكتب حساب نادي السواعد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، يتقدم مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجمهور الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة المغفور له بإذن الله يوسف الهمالي أحد لاعبي الفريق الأول بالنادي للموسم الحالي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الققيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأشار حساب نادي السواعد الرياضي، إلى إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالنادى ثلاثة أيام، حدادًا على روح اللاعب الراحل.